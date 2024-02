Polskie przedsiębiorczynie właścicielkami już 30 tys. firm z branży HoReCa. Blisko 40 proc. biznesów zarządzanych przez prezeski jest w bardzo dobrej lub dobrej kondycji finansowej

Do 15. edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku dołączają trzy nowe kategorie zamknięte – Edukatorka Młodego Pokolenia, Wpływowy Głos oraz Liderka w branży HoReCa. Sukces Pisany Szminką, najstarsza i największa organizacja od 15 lat wspierająca przedsiębiorczość kobiet, postanowiła zbadać przy tej okazji sytuację polskich przedsiębiorczyń prowadzących firmy z szeroko rozumianej branży hotelarsko-gastronomicznej. Na zlecenie organizacji wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland opracowała analizę, w której liczbę wszystkich punktów i firm związanych z szeroko rozumianym wyżywieniem i noclegami szacuje na początek 2024 roku na blisko 137 tys. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 3 proc., kiedy to było ich niespełna 133 tys. Blisko 25 proc. to firmy kierowane przez kobiety – w tym 30 tys. firm, których 100-procentową właścicielką jest kobieta, natomiast 3,6 tys. przedsiębiorstw jest zarządzane przez prezeskę. W branżę wpisuje się nie tylko hotele, restauracje i firmy cateringowe, ale także bary, puby, motele, turystyczne obiekty noclegowe i miejsca krótkoterminowego zakwaterowania.

W lepszej sytuacji firmy zarządzane przez kobiety niż mężczyzn

Obecnie w Polsce w branży HoReCa istnieje ponad 62 tys. firm, których właścicielem lub właścicielką jest jedna osoba, z czego 48 proc. – 30 tys. firm należy do polskich przedsiębiorczyń. W ocenie Dun & Bradstreet Poland w branży HoReCa jedynie niewielki odsetek firm znajduje się w bardzo złej lub bardzo dobrej kondycji finansowej, blisko 95 proc. wszystkich przedsiębiorstw to podmioty w raczej dobrej i raczej słabej kondycji. W lepszej sytuacji znajdują się firmy z branży HoReCa zarządzane przez prezeski – wśród tych przedsiębiorstw blisko 40 proc. firm jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej. Natomiast ten odsetek wśród firm kierowanych przez prezesów wynosi 36 proc.

– Przede wszystkim bardzo cieszy i napawa optymizmem wzrost liczby firm działających w branży. To może być zapowiedź wychodzenia branży z kryzysu, który rozpoczęła pandemia, a następnie spotęgowanego przez wojnę za wschodnią granicą oraz inflację i drastyczne podwyżki cen prądu i gazu. Wyniki dotyczące kondycji, w jakiej znajdują się przedsiębiorstwa z branży, również napawają optymizmem. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że w lepszej sytuacji znajdują się firmy zarządzane przez prezeski. Obserwujemy wyjątkowo duże zaangażowanie kobiet w rozwój sektora hotelarskiego. Natomiast w moim przekonaniu równie ważna i mocna jest ich pozycja w obszarze zarządzania restauracjami i firmami cateringowymi. Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć Konferencję Liderek Branży HoReCa. Przygotowujemy ją z myślą o wzmocnieniu świadomości o roli kobiet w rozwoju tego segmentu rynku – mówi Anna Wielgos, wiceprezeska spółki organizującej SMAKKi GASTROTARGI, Partnera Konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w branży HoReCa.

Najwięcej biznesów, których właścicielkami są kobiety, jest w województwie mazowieckim – 3 749 firm. Jednocześnie jednak jest to jedynie 44 proc. wszystkich przedsiębiorstw tego sektora w tym regionie, co stanowi najniższy odsetek w zestawienie wszystkich regionów. Z analizy wynika, że to w województwach zachodniopomorskim, świętokrzyskim i opolskim ponad połowa (po 51 proc.) biznesów z szeroko rozumianej branży gastronomiczno-hotelarskiej jest w rękach kobiet.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza także mężczyzn, którzy wspierają kobiety i realizują politykę różnorodności i włączania. Od powstania konkursu wręczono ponad 140 statuetek. Historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, a przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty i pozyskując inwestorów.